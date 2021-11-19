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    19 ноября 2021, 09:34

    Коммунальные и аварийные службы Подмосковья привели в повышенную готовность из-за снегопада

    Глава МинЖКХ Подмосковья Велиховский: аварийные службы уверенно встретят надвигающийся циклон

    Ольга Назаркина

    Московская область продолжает готовиться к надвигающемуся циклону и сильнейшему снегопаду. Все силы областной аварийно-восстановительной службы уже переведены в состояние повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

    Коммунальные и аварийные службы Подмосковья привели в повышенную готовность из-за снегопада

    По прогнозу синоптиков, такого сильного снегопада, который должен обрушиться на Москву и Подмосковье, не было в течение последних 73 лет. Предполагается, что за день выпадет до четверти месячной нормы осадков.

    «Нам не привыкать работать в таких погодных условиях, поэтому мы уверенно встретим надвигающийся циклон. От коммунальных и дорожных служб потребуется максимальная мобилизация сил и средств, а также своевременное реагирование на погодные вызовы», — сказал глава МинЖКХ Антон Велиховский.

    Особое внимание при подготовке к снегопаду специалисты уделили готовности мобильных электростанций, котельных, канализационно-насосного оборудования и автомобильной техники.

    Накануне Минтранс региона призвал автомобилистов воздержаться от поездок 20 ноября из-за опасной ситуации на дорогах.