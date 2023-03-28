Подмосковье 28 марта 2023, 14:14 Коммунальную технику в Лобне подготовили к апрельскому месячнику чистоты и благоустройства

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Подготовка к традиционному апрельскому месячнику чистоты и благоустройства началась в Лобне. Уже назначены ответственные за уборку территорий, а часть зимней техники коммунальщики переоборудовали для работы в теплое время года.

Сегодня в Лобне 159 дворов и 10 общественных территорий. Сдержать и убирать их в весенне-летний период будут около 350 человек и более 20 единиц спецтехники и средств малой механизации. Также планируется привести в порядок дорожно-транспортный комплекс, включая почти 100 километров автодорог и остановки.

Пока в округе продолжаются работы по рыхлению оставшегося снега и устранению подтоплений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что весенние паводки в регионе находятся под контролем. По его словам, сейчас подтопления возникают преимущественно в Луховицах, Озерах, Серпухове, но все проблемные места оперативно отслеживают.

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