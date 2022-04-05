Коммунальную технику Одинцова подготовили к лету

Готовность техники к весенне-летнему периоду проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Одинцовское городское хозяйство — одно из крупнейших коммунальных учреждений округа. В парке техники района состоят тракторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины. Всего на вооружении более 60 единиц техники. В летний же период рабочим понадобятся воздуходувки, а также многофункциональные пылесосы. В целом глава округа остался доволен состоянием техники, а после осмотра обсудил с рабочими перспективы развития учреждения.

Несмотря на все санкции и все, что происходит в мире и в стране, никаких сокращений мы не планируем. Зарплаты все будут выплачиваться, наоборот даже, мы будем еще увеличивать штат, потому что вызовов больше, задач становится больше Андрей Иванов. Глава Одинцовского городского округа.

На сегодняшний день в Одинцовском городском хозяйстве трудится около 300 человек. В ближайшее время коммунальщики приступят к восстановлению газонов, покраске детских площадок и лавочек. Всего же в содержании дворов и общественных пространств в Одинцове задействовано 12 муниципальных учреждений и 4 подрядные организации.