Подмосковье 23 февраля 2024, 22:10 Коммунальную проблему жителя Сходни поможет решить выездная администрация Химок Источник фото: Валерия Ерофеева

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Встречу с жителями микрорайона Сходня провела выездная администрация в школе № 22. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его заместители, муниципальные депутаты и представители управлений профильных ведомств отвечали на вопросы горожан, которые традиционно касались сферы ЖКХ.

Так, житель дома № 89 на улице Первомайская Владислав Морару сообщил о проблемах отсутствия циркуляции ГВС в одном из стояков и составления акта обследования состояния дома для застройщика.

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Представители управляющей компании для обследования состояния стояка незамедлительно отправили инженера, а вопрос взяли на контроль и пообещали в ближайшее время сообщить о результатах проверки.

По словам председателя совета депутатов городского округа Химки Сергея Малиновского, по многим вопросам уже есть готовые решения.

«Кроме этого, сотрудники администрации иногда прямо „с колес“ начинают заниматься решением этих проблем: вместе с жителем выезжают на место, проводят осмотр территории и оценивают масштаб ситуации, предлагая либо конкретные решения, либо беря время на его проработку», — пояснил Малиновский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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