Коммунальщиков Истры проверили на готовность к зимнему сезону | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 09:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Коммунальщиков Истры проверили на готовность к зимнему сезону

Читать 360tv в

Глава Истры Татьяна Витушева проверила склады МБУ «Додхибимр». Компания продемонстрировала достаточный запас техники, инвентаря и расходников.

Реклама

«Тут у нас 520 лопат, которые мы заказали. У нас уже заключен контракт и сегодня мы заключаем еще один. В пятницу поставка еще 302 лопат», — показывает заместитель главы администрации округа Истра Людмила Тодд.

На этот склад свозят все закупки, а затем оборудование распределяют по всем точкам Истры. Помимо инвентаря, недавно для сотрудников приобрели теплую форму. В плохую погоду качественная экипировка важна.

«Закупили абсолютно новые теплые куртки, брюки, шапки, варежки. В этом году мы сделали на этом акцент. Также обновили расходный инвентарь», — говорит глава Истры Татьяна Витушева.

Специалисты уже запаслись пескосоляной смесью — на центральном складе хранится 4900 тонн противогололедных материалов, а к началу зимы докупят еще 850 тонн соли. Контракт на поставку уже заключен. Закуплены скребки и лопаты для дворников.

Предстоящей зимой для уборки улиц округа от снега будет использовано 88 единиц техники, среди которых тракторы, самосвалы, погрузчики, коммунальные дорожные машины. В помощь коммунальным службам и малая механизация: 44 снегоуборщика и 39 мотощеток. В ближайшее время планируют комплектовать участок дополнительным оборудованием. Контракты на обслуживание и ремонт зимней техники тоже заключены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подготовка к зиме — это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. Итоги подготовки многоквартирных домов к зиме стали центральной темой обсуждения на серии муниципальных форумов «Управдом».

0 0 0 0 0 0