04 декабря 2023, 12:27
Андрей Воробьев: коммунальные и дорожные службы в Подмосковье направили все усилия на уборку снега
Все усилия коммунальных, дорожных служб Подмосковья направили на уборку последствий от снегопадов. Работу выстроили по строгим алгоритмам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Специалисты посменно дежурили все выходные и продолжают расчистку сейчас.
«Пришла зима. Все выходные огромные усилия и муниципальных, и дорожных служб у нас были направлены на большую работу по очистке дорог, дворов, тротуаров. Существуют алгоритмы, чтобы не западали участки при рекордном циклоне», — сказал Воробьев на заседании правительства.
Реклама
Он подчеркнул, что каждый зимний сезон требует максимальной вовлеченности коммунальных и дорожных служб.
«И нам очень важно действовать слаженно. Я хочу поблагодарить глав городских округов, которые включились в работу, находятся в зеленой зоне рейтинга. Но есть те, кто западает, — прошу вас еще раз внимательно отнестись к возложенным на вас обязанностям», — добавил губернатор.
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Погода
Реклама
Реклама