Подмосковье 17 августа 2023, 16:22 Коммунальная служба в Истре получила автомобиль для оперативного выезда к местам ремонта Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Автопарк коммунальной службы Истры пополнился новым автомобилем. Его будут использовать бригады, которые следят за состоянием детских и спортивных площадок.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра

«Газель» предприятие получило от Главного управления содержания территорий Московской области. Ее передадут бригаде, которая следит за содержанием детских площадок в Истре.

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Рабочие устраняют граффити, красят игровые элементы и ремонтируют их: меняют вышедшие из строя карабины, заглушки, обновляют песочницы и резиновое покрытие площадок. Всего в городе работают 10 таких подразделений.

Администрация городского округа Истра просит жителей сообщать о неисправностях на детских или спортивных площадках по телефону: 8 (495) 127-73-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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