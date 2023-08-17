17 августа 2023, 16:22
Коммунальная служба в Истре получила автомобиль для оперативного выезда к местам ремонта
Автопарк коммунальной службы Истры пополнился новым автомобилем. Его будут использовать бригады, которые следят за состоянием детских и спортивных площадок.
«Газель» предприятие получило от Главного управления содержания территорий Московской области. Ее передадут бригаде, которая следит за содержанием детских площадок в Истре.
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Рабочие устраняют граффити, красят игровые элементы и ремонтируют их: меняют вышедшие из строя карабины, заглушки, обновляют песочницы и резиновое покрытие площадок. Всего в городе работают 10 таких подразделений.
Администрация городского округа Истра просит жителей сообщать о неисправностях на детских или спортивных площадках по телефону: 8 (495) 127-73-11.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Истра
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