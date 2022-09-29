Коммунальная компания проведет перерасчет за отопление в доме в Ногинске по решению суда | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 10:17 Поделиться Telegram

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Viber Коммунальная компания проведет перерасчет за отопление в доме в Ногинске по решению суда

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Коммунальная организация «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» проведет перерасчет для жителей дома на Комсомольской улице по решению суда. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

В июне 2021 года инспекторы обнаружили, что жителям, оплачивающим коммунальные услуги по нормативу с октября по апрель, провели доначисления за отопление за сентябрь 2020 года. Госжилинспекция потребовала провести перерасчет, однако компания обратилась в суд, чтобы оспорить это решение.

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Арбитраж изучил материалы дела и выяснил, что в доме не было общедомового счетчика тепла. При этом норматив платы не должен корректироваться даже при продлении отопительного сезона. Суд остался на стороне ГЖИ и посчитал требование законным.

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«Оценив все эти обстоятельства, Арбитраж пришел к выводу: оспариваемое предписание является законным. ОАО „Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства“ отказали в удовлетворении заявленных требований», — сообщила Ольга Федина.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме. Он отметил, что это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.

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