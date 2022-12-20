Эксклюзив 20 декабря 2022, 13:52 Коммунальная компания пообещала жителям Ногинска решить проблему с отоплением на улице Текстилей

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Утечку на теплосетях в Ногинске устранят сегодня, к 17:00. Ее обнаружили вчера вечером, и в 9:00 подача отопления и горячей воды в семи домах на улице Текстилей временно прекратилась. Об этом во время беседы с «360» сообщил директор организации «Богородские тепловые системы» Алексей Олейник.

Накануне жители дома № 13А на улице Текстилей пожаловались в «Суперчате 360» на почти полное отсутствие отопления в течение недели. Вопрос взяли под контроль в Минэнерго Подмосковья, где сообщили о произошедшей вчера вечером утечке.

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«Эту работу планируется завершить 20 декабря, до 17:00. Ранее отопление подавалось по сниженным параметрам — в пределах нормы — из-за работ на котельной», — объяснили в Минэнерго.

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Из-за восстановительных работ подачу центрального отопления и горячей воды временно приостановили в домах №11, 11Б, 13, 13А, 15, 15А и 15Б на улице Текстилей в Богородском округе.

Компания «БТС» гарантирует завершение ремонта до 17:00 этого дня.

«Произошло повреждение на проводе тепловых сетей в следствие износа. Верхний участок, находящийся между домами № 13А и 11А по улице Текстилей, отключен. Сейчас проводят ремонтные работы по его замене. Планируем завершить эти работы в срок до 17 часов сегодняшнего дня, восстановить нормальное теплоснабжение для жителей домов», — подчеркнул Алексей Олейник.

По его словам, последствия аварии ликвидируются силами «БТС». Привлечены техника и личный состав.

Повреждение мы обнаружили вчера, 19 декабря. Вчера же начали работы и сегодня их завершим. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. Безусловно, мы признаем свою вину в том, что случилось Алексей Олейник.

Кроме того, жители пожаловались, что, в связи с использованием в течение недели обогревателей, вырос счет за электричество.

«Перерасчет возможен. Надо составлять соответствующие акты, которые предполагают правила оказания коммунальных услуг. В таком случае людям будут компенсированы затраты за то, что они пользовались обогревателями из-за недостаточно качественного отопления», — сообщил Олейник.

Он подытожил, что для этого нужно обратиться в управляющую компанию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».