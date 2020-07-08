Коммуналка онлайн. Подмосковные дома оснастят умными счетчиками с 2022 года

Через полтора года в домах Подмосковья станут появляться лишь новые интеллектуальные счетчики. Они позволят потребителям видеть все показания онлайн. Однако проверить их по-прежнему удастся и на самом приборе.

Вместе с тем появится возможность дистанционно менять тариф, при этом оставив действующий счетчик. То есть обновлять его не потребуется.

Всего есть три группы тарифов на электроэнергию. А разделяются они в зависимости от времени потребления в течение суток. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Установка интеллектуальных приборов учета зависит от утвержденных инвестиционных программ. До 1 января 2022 года решения по их установке компании будут принимать вместе с органами исполнительной власти Александр Самарин.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. С 1 июля этого года еще будут устанавливать простые образцы. При желании можно будет на свое усмотрение выбрать интеллектуальные.

Планируется, что до конца этого года будет установлено порядка 2-2,5 миллиона приборов учета. Оборудование станут менять по мере его поломки. Уже спустя полтора года во всех домах начнут появляться только умные счетчики.