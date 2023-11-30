Подмосковье 30 ноября 2023, 15:02 Коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги в Кашире Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Кашире выставили на торги коммерческое помещение со скидкой 50%. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

«Чтобы снизить цену лота на торгах, необходимо искать лоты с пометкой „продажа посредством публичного предложения“ — начальная цена идет на понижение до 50% от заявленной. Такой формат применяется, если ранее аукцион был признан несостоявшимся», — уточнили в ведомстве.

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Помещение в городе Ожерелье на Гвардейской улице можно купить под свободный вид деятельности. Объект расположен на втором этаже, в 109 километрах от МКАД рядом с парком и жилыми домами. В нем можно открыть кофейню, пекарню или пункт выдачи. Подать заявку для участия в аукционе можно до 6 февраля.

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