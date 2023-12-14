Подмосковье 14 декабря 2023, 13:24 Коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги в Электростали Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

В Электростали коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Скидку предоставили, потому что ранее аукцион признали несостоявшимся. Объект находится на улице Карла Маркса, 26. Помещение можно купить и использовать под любой вид деятельности. Площадь объекта составляет 99,2 квадратных метра.

Реклама

Подать заявку на участие в аукционе можно до 13 февраля 2024 года. К нему смогут присоединиться физлица, ИП и юрлица.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».