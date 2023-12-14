14 декабря 2023, 13:24
Коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги в Электростали
В Электростали коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.
Скидку предоставили, потому что ранее аукцион признали несостоявшимся. Объект находится на улице Карла Маркса, 26. Помещение можно купить и использовать под любой вид деятельности. Площадь объекта составляет 99,2 квадратных метра.
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Подать заявку на участие в аукционе можно до 13 февраля 2024 года. К нему смогут присоединиться физлица, ИП и юрлица.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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