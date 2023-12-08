Подмосковье 08 декабря 2023, 12:42 Коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги в Электростали Комитет по конкурентной политике Московской области

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Коммерческую недвижимость со скидкой 50% выставили на торги в городском округе Электросталь. Принцип аукциона заключается в том, чтобы предложить наибольшую цену среди других участников.

Помещение расположено на улице Чернышевского, дом № 21 на первом этаже. Его площадь составляет более 217 квадратных метров, а предназначено оно под свободный вид деятельности. Подать заявки на участие в аукционе можно до 13 февраля 2024 года.

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Отметим, что на портале также можно найти и другие лоты, выставленные со скидкой. Для этого необходимо провести поиск с отметкой «продажа посредством публичного предложения» — начальная цена идет на понижение до 50% от заявленной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач. Этому направлению уделяют повышенное внимание.

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