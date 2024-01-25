25 января 2024, 17:42
Коммерческое помещение на улице Жуковского в Луховицах выставили на торги
Помещение площадью 118 квадратных метров выставили на торги в Подмосковье. Оно находится на улице Жуковского в Луховицах и подойдет для коммерческого использования.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, срок аренды помещения составляет пять лет. Подать заявку можно до 4 марта, а аукцион пройдет 6 марта. Начальная цена помещения составляет 320 тысяч рублей в год.
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Принять участие в аукционе могут коммерческие организации, физические лица и ИП.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Луховицы
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