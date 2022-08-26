Коммерческие перевозчики Подмосковья получили 1,7 млрд рублей на компенсацию проезда льготников

С начала текущего года в Подмосковье работает бесплатный проезд на коммерческом транспорте для тех жителей региона, у которых есть соответствующие льготы. Такой закон приняли в Мособлдуме, он касается пенсионеров, ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также некоторых категорий детей. Кроме того, льготами могут воспользоваться учащиеся, студенты и дети с онкологическими заболеваниями.

Как рассказал председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, в целом в этом проекте принимают участие 112 коммерческих перевозчиков Подмосковья, которые предоставили для этих целей более пяти тысяч транспортных средств.

«Из бюджета Московской области на компенсации перевозчикам было выделено 1,7 миллиарда рублей. С начала года бесплатно на коммерческом транспорте было совершено 48 миллионов поездок».

Таким образом, множество жителей Подмосковья имеют возможность каждый день экономить на проезде и ездить по льготам вне зависимости от того, какой именно они выбирают маршрут — общественный или коммерческий. Если водитель не принимает социальную карту, нужно позвонить по горячей линии регионального Минтранса. Если произойдут сбои в оборудовании, то проезд для пассажира должен быть полностью бесплатным.

В целом с начала года в общественном транспорте Московской области люди совершили порядка 200 миллионов поездок при помощи социальных карт. К текущему моменту число льготных поездок составляет больше 45% от общих объемов оплаты.

В этом году в Подмосковье построят более 60 километров новых тротуаров, вмонтируют в дорожное полотно свыше 7,5 тысячи катафотов и установят свыше 100 новых светофорных объектов. Недавно губернатор Андрей Воробьев побывал на стройке Новолыткаринского шоссе в Ленинском округе и рассказал о других дорожных проектах Подмосковья.