Подмосковье 26 апреля 2023, 23:24 Частично обрушился корпус здания Центральной районной больницы Коломны

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Обрушилась крыша здания бывшего хирургического корпуса районной больницы в Коломне. На месте происшествия работают спасательные службы, выясняются причины обрушения. По предварительным данным пострадавших нет.

Объект на улице Октябрьской революции признан аварийным, с 2022 года в здании проводился капитальный ремонт.

Перед началом работ пациентов перевели в другие отделения больницы. Также сотрудники перенесли медоборудование в действующие филиалы.

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