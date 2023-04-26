26 апреля 2023, 23:24
Частично обрушился корпус здания Центральной районной больницы Коломны
Обрушилась крыша здания бывшего хирургического корпуса районной больницы в Коломне. На месте происшествия работают спасательные службы, выясняются причины обрушения. По предварительным данным пострадавших нет.
Объект на улице Октябрьской революции признан аварийным, с 2022 года в здании проводился капитальный ремонт.
Перед началом работ пациентов перевели в другие отделения больницы. Также сотрудники перенесли медоборудование в действующие филиалы.
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