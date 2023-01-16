Подмосковье 16 января 2023, 19:10 Комлесхоз увеличит количество профилактических мероприятий в Подмосковье в 2023 году Публичное достояние

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Комитет лесного хозяйства Московской области увеличит число профилактических мероприятий на 10% в текущем году. Председатель комитета Олег Баженов отметил, что в ходе работы акцент будет сделан на информировании, консультировании и выдаче предостережений.

Как напомнили в комлесхозе, в марте 2022 года правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его продлили еще на год.

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«В рамках проведения реформы контрольной (надзорной) деятельности комитетом лесного хозяйства Московской области в 2022 году из плана проверок были исключены 14 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на землях лесного фонда в Подольском, Клинском, Звенигородском, Дмитровском, Истринском и Ногинском лесничествах», — сказал курирующий комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он добавил, что основной упор в рамках проведения реформы в 2023 году будет сделан на проведение профилактических мероприятий.

Председатель комлесхоза Московской области Олег Баженов уточнил, что тем не менее внеплановые проверки могут быть проведены. Их могут провести, если есть непосредственная угроза причинения вреда жизни или здоровью граждан, угроза обороне страны или безопасности, а также риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту в 2023 году.

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