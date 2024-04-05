Подмосковье 05 апреля 2024, 14:25 Комлесхоз сообщил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону Комитет лесного хозяйства Московской области

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Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов доложил о готовности к пожароопасному сезону 2024 года. На следующей неделе в регионе стартует федеральная проверка.

«Готовность к пожароопасному сезону будет оцениваться по 28 критериям, но уже сейчас можно с уверенностью сказать — лесное хозяйство Подмосковья во всеоружии встретит сезон лесных пожаров», — сказал Евгений Агулов.

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В Подмосковье на 100% готовы техника и оборудование, укомплектованы штаты лесопожарных формирований. Работники застрахованы, планы тушения утверждены по всем 19 лесничествам.

Для отдыха на природе в Подмосковье создадут специальные пикниковые зоны, места для которых сейчас выбирают жители. Это позволит существенно снизить пожарную опасность в местах массового отдыха.

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