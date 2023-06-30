30 июня 2023, 04:36
Комлесхоз проведет серию вебинаров для лесничеств Подмосковья
Комитет лесного хозяйства проведет серию вебинаров для подмосковных лесничеств. В нем смогут принять участие и местные жители.
«6 июля во всех лесничествах Московской области пройдут онлайн-вебинары, на которых будут рассмотрены самые актуальные темы по сохранению лесов региона», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Георгий Филимонов.
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Вопросы можно прислать в чаты лесничеств с пометкой «вопрос к вебинару» или задать их во время эфира.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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