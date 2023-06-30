Подмосковье 30 июня 2023, 04:36 Комлесхоз проведет серию вебинаров для лесничеств Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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Комитет лесного хозяйства проведет серию вебинаров для подмосковных лесничеств. В нем смогут принять участие и местные жители.

«6 июля во всех лесничествах Московской области пройдут онлайн-вебинары, на которых будут рассмотрены самые актуальные темы по сохранению лесов региона», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Георгий Филимонов.

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Вопросы можно прислать в чаты лесничеств с пометкой «вопрос к вебинару» или задать их во время эфира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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