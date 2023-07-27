Подмосковье 27 июля 2023, 11:50 Комлесхоз предупредил о пожарной угрозе в Подмосковье 27–29 июля Комитет лесного хозяйства МО

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Комитет лесного хозяйства спрогнозировать угрозу пожаров в период с 26 по 28 июля. Накануне возгораний в лесных массивах не зарегистрировали.

«27 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах и лесничестве „Русский лес“ — II класс», — уточнили в ведомстве.

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В пятницу ожидается II класс пожарной опасности в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах. В остальной части Подмосковья комитет спрогнозировал I класс.

Ситуация повторится в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах 29 июля. В этот день уровень пожарной опасности измерили как II класс. В остальной части региона ожидается I класс.

Сегодня и завтра температура воздуха поднимется до 25 градусов, будет переменная облачность. В конце недели возможны дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в регионе зарегистрировано десять миллионов человек.

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