Подмосковье 18 сентября 2023, 17:28 Комлесхоз предупредил о ложных опятах в лесах Подмосковья Ложные опята / pibig.info

Читать 360tv в

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил жителей региона о ложных опятах. С начала года в Подмосковье уже зарегистрировали несколько случаев отравлениями этими грибами, сообщил председатель ведомства Олег Баженов.

По его словам, ложные опята внешне похожи на съедобные, но отличаются более яркой окраской шляпки.

Реклама

«Главное отличие съедобного опенка от ложного — это наличие у него пленчатого кольца под шляпкой, которое напоминает юбочку или воротничок. У старых грибов такое кольцо пропадает, поэтому лучше собирать молодые экземпляры», — уточнили в комитете.

Почти у всех съедобных опят есть небольшие чешуйки на шляпке. У ложных она гладкая. Также при надломе у ядовитого гриба выделится липкая и тягучая жидкость, у съедобных слизи нет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».