Комлесхоз подвел итоги осеннего конкурса фотографий в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 14:36 Комлесхоз подвел итоги осеннего конкурса фотографий в Подмосковье

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Конкурс осенних фотографий завершился в Подмосковье. Авторы лучших снимков получат призы от регионального Комитета лесного хозяйства.

Весь октябрь жители Подмосковья присылали в Комлесхоз свои фотографии осенней природы, сделанные в лесопарках Подмосковья. Лучшие снимки публиковали по утрам в Telegram-канале ведомства с хештэгом #золотаяосень2022. В общей сложности на конкурс было прислано около 500 снимков со всех уголков Московской области.

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В финал прошли 22 фотографии, из которых уже сами жители определили победителей путем голосования. В пятерке лучших оказались снимки из Воскресенска, Рузского и Ступинского округов, а также из Орехово-Зуевского лесничества.

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Победители получат в подарок красивые кормушки для птиц, которые будут переданы через местные лесничества.