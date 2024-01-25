25 января 2024, 09:29
Комлесхоз Подмосковья рассказал об открытых вакансиях
Комлесхоз Подмосковья пригласил жителей на работу. В ведомстве открыты вакансии диспетчеров, трактористов, водителей, слесарей по ремонту машин, механиков и лесных пожарных.
Как рассказали в Комлесхозе, работы предлагают в Богородском округе, Волоколамске, Егорьевске, Дмитрове, Талдоме, Наро-Фоминске, Звенигороде, Луховицах, Ступине, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Подольске и Шатуре.
Реклама
Отправить резюме можно на адрес электронной почты centrles-ok@mail.ru.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Рабочие места
Реклама
Реклама