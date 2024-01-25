Подмосковье 25 января 2024, 09:29 Комлесхоз Подмосковья рассказал об открытых вакансиях Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Комлесхоз Подмосковья пригласил жителей на работу. В ведомстве открыты вакансии диспетчеров, трактористов, водителей, слесарей по ремонту машин, механиков и лесных пожарных.

Как рассказали в Комлесхозе, работы предлагают в Богородском округе, Волоколамске, Егорьевске, Дмитрове, Талдоме, Наро-Фоминске, Звенигороде, Луховицах, Ступине, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Подольске и Шатуре.

Реклама

Отправить резюме можно на адрес электронной почты centrles-ok@mail.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».