Подмосковье 02 февраля 2023, 11:11 Комлесхоз Подмосковья рассказал об особенностях зыбучих топей

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Всемирный день водно-болотных угодий отмечается 2 февраля. К этому событию Комлесхоз Подмосковья рассказал жителям об особенностях зыбучих топей.

Одной из главных особенностей является то, что сейчас в болотистых почвах содержится вдвое больше запасов углерода, чем во всех лесах вместе взятых.

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«Почти все пресноводные озера рано или поздно превращаются в болота. Их жизненный срок обычно не превышает 50 тысяч лет», — отметили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Васюганские болота в России являются самыми крупными в мире. Они богаты полезными ископаемыми — например, в них содержится около 2% мировых запасов торфа. Торфяной слой всех болот растет со скоростью один миллиметр в год. Так, за 10 тысяч лет он увеличится всего на 10 метров.

Важной особенностью является и то, что болотная вода по чистоте не уступает озерной. В болотах растет мох сфагнум — естественный антисептик, препятствующий размножению бактерий.

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