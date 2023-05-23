Подмосковье 23 мая 2023, 13:58 Комлесхоз Подмосковья рассказал о пожарной обстановке в регионе 22 мая Комитет лесного хозяйства МО

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Пожары в природных зонах Подмосковья за 22 мая не зафиксированы, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. На территории региона прогнозируют возгорания первого уровня 23 и 24 мая на основании погодных условий.

В зонах Виноградовского, Ногинского, Орехово-Зуевского, Луховицкого, Егорьевского, Ступинского и Шатурского лесничества ожидаются пожары второго класса 23 мая. На территории Бородинского хозяйства прогнозируют возгорания 24 мая.

Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО

В случае обнаружения пожара в лесу необходимо сообщить об этом по номеру горячей линии 8-800-100-94-00. Также можно обратиться на единый портал экстренных служб «Система-112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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