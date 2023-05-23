23 мая 2023, 13:58
Комлесхоз Подмосковья рассказал о пожарной обстановке в регионе 22 мая
Пожары в природных зонах Подмосковья за 22 мая не зафиксированы, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. На территории региона прогнозируют возгорания первого уровня 23 и 24 мая на основании погодных условий.
В зонах Виноградовского, Ногинского, Орехово-Зуевского, Луховицкого, Егорьевского, Ступинского и Шатурского лесничества ожидаются пожары второго класса 23 мая. На территории Бородинского хозяйства прогнозируют возгорания 24 мая.
В случае обнаружения пожара в лесу необходимо сообщить об этом по номеру горячей линии 8-800-100-94-00. Также можно обратиться на единый портал экстренных служб «Система-112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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