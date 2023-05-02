Подмосковье 02 мая 2023, 15:44 Комлесхоз Подмосковья рассказал о пользе златоглазок Автор- Otido

Читать 360tv в

Златоглазка — это насекомое нежно-зеленого цвета, размер которого составляет один-два сантиметра. В Комлесхозе Московской области рассказали о ее пользе и особенностях.

Златоглазки поедают вредителей — тлю, листоблошек и гусениц, которые скручивают и пожирают листья. Отмечается, что личинки способны истребить до 150 особей тли в сутки.

Реклама

Насекомых часто можно заметить на окнах в ночное время, так как они летят на свет. Иногда они залетают в квартиры и замирают на стенах или светильниках. Златоглазки безвредны для человека. Более того, они полезны в сельском хозяйстве: некоторые фермеры их искусственно разводят и используют как биологический метод защиты растений от вредителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что работы по благоустройству Ольгинского парка в Балашихе планируют завершить к началу лета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».