14 сентября 2023, 11:09
Комлесхоз Подмосковья рассказал о подготовке животных к зиме
Животные в лесах Подмосковья приступили к подготовке к зиме. Они меняют окраску, утепляют жилища и запасаются едой.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, к сезонной линьке и смене окраски приступили белки и лисы, а барсуки и енотовидные собаки меняют мех на более густой и теплый.
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Кроты и другие обители леса наполняют норы листвой и мхом, делая их пригодными для проживания в холодный сезон.
Все звери перешли на более плотный рацион — к холодам они набирают до 30-40% массы тела, не забывая о витаминах, которые берут из осенних ягод.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Природа
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