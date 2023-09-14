Подмосковье 14 сентября 2023, 11:09 Комлесхоз Подмосковья рассказал о подготовке животных к зиме animals.pibig.info

Читать 360tv в

Животные в лесах Подмосковья приступили к подготовке к зиме. Они меняют окраску, утепляют жилища и запасаются едой.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, к сезонной линьке и смене окраски приступили белки и лисы, а барсуки и енотовидные собаки меняют мех на более густой и теплый.

Реклама

Кроты и другие обители леса наполняют норы листвой и мхом, делая их пригодными для проживания в холодный сезон.

Все звери перешли на более плотный рацион — к холодам они набирают до 30-40% массы тела, не забывая о витаминах, которые берут из осенних ягод.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».