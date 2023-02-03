Подмосковье 03 февраля 2023, 17:06 Комлесхоз Подмосковья рассказал о начале брачного сезона у белок

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Брачный сезон начался у белок, населяющих леса Подмосковья. Жителей предупредили о том, что животным нельзя мешать в этот важный период.

Белки в подмосковных лесах почувствовали весну. Это особый период, когда самцы борются за внимание самок и добиваются их. При этом зверьки могут проявлять беспричинную агрессию друг к другу, шуметь и даже драться. Мешать им нельзя.

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Сделав ответственный выбор, белки вместе со своими избранниками уединятся в гнездах или дуплах деревьев. Примерно через 40 дней у них появится потомство — от трех до 10 детенышей. Воспитывать подрастающих бельчат будет одна мать. Отцы не принимают участия в этом процессе.

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Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.