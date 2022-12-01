Подмосковье 01 декабря 2022, 11:40 Комлесхоз Подмосковья рассказал, какой будет погода зимой согласно приметам

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Синоптики делятся достоверными данными о погоде, однако проверенные приметы тоже могут рассказать о том, какой будет грядущая зима. В Комлесхозе региона напомнили, какой будет грядущий сезон согласно традициям.

По приметам, если 1 декабря выдалась хорошая погода, то такой же хорошей будет грядущая зима и ранняя весна. Метель в этот день повторится в масленицу, а если утро выдалось теплым, то в начале сезона будет оттепель. Если в полдень 1 декабря разразилась вьюга, то зима будет долгой. Теплую зиму обещают грачи в стаях галок.

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Согласно приметам, сухая и холодная зима — к жаркому лету, сильные снегопады в начале сезона — к сильным летним дождям. Тучи против ветра предвещают снег, а быстро плывущие облака — к хорошей погоде.

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