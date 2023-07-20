Подмосковье 20 июля 2023, 16:22 Комлесхоз Подмосковья получил свыше двух тысяч обращений жителей с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Комлесхоз Подмосковья обработал 2406 обращений жителей с начала года. Они поступили в Единый центр управления регионом.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, чаще всего жители обращались по вопросам мусора в лесу, неудовлетворительного состояния лесных насаждений, борьбы с борщевиком, самовольного занятия участков и незаконной рубки.

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«Постоянный конструктивный диалог с жителями, — важный аспект открытости и прозрачности власти. Подмосковная система „Единый центр управления регионом“ позволяет аккумулировать все вопросы и проблемы, которые беспокоят наших граждан, и оперативно находить пути их решения. Это развивает доверие населения к деятельности органов власти, помогает совершенствовать нашу работу», — отметил он.

За четыре года работы ЦУР сотрудники Комлесхоза отработали свыше 20 тысяч обращений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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