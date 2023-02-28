Подмосковье 28 февраля 2023, 11:43 Комлесхоз Подмосковья получил новую технику для тушения пожаров

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Первые поставки лесопожарной техники в этом году начались в Подмосковье. Комлесхоз получил 13 мотопомп и две установки высокого давления, а также автомобиль УАЗ «Фермер» с емкостью для воды объемом 500 литров, пожарными рукавами и другим оборудованием.

Автомобиль также оснащен мотопомпой, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, аптечками и другим снаряжением, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов. Всего на новую технику потратили свыше 150 миллионов рублей.

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«Этот автомобиль и все лесопожарное оборудование, установленное на нем, отечественного производства. Закупка прошла в рамках национального проекта „Экология“ федерального проекта „Сохранение лесов“», — рассказал он.

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По словам главы Комлесхоза Олега Баженова, автомобиль и переносные установки распределят между филиалами «Центрлесхоз».

«Данное оборудование несомненно будет эффективно применяться при тушении лесных пожаров на территории Подмосковья», — сказал он.

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