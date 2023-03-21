Подмосковье 21 марта 2023, 17:53 Комлесхоз Подмосковья подписал с ведущими вузами России соглашение о стажировках для студентов

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Комлесхоз Подмосковья подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами России. Договоры заключили с Мытищинским филиалом МГТУ имени Н. Э. Баумана и ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени К. А. Тимирязева. Это позволит студентам проходить практику и получить работу в ведомстве.

Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, профориентация и создание кадрового резерва остаются актуальными темами работы Подмосковья.

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«Школьники, поступая в профильный лесной вуз, должны чувствовать, что они будут востребованы в отрасли. Мы обязаны создать такие условия, чтобы молодежь стремилась в профессию. Соглашение — часть большой системы, которую мы выстраиваем», — добавил он.

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По соглашению Комлесхоз и вузы будут сотрудничать в сферах кадрового резерва и научного обеспечения, прохождения практики и содействия трудоустройству. Планами поделился председатель ведомства Олег Баженов.

«В комитете и подведомственных учреждениях ждут студентов на практику. Профориентационные мероприятия, практические занятия и экскурсии — это все поможет обучающимся уже со студенчества погружаться в лесное дело, начать сразу применять свои знания на практике и узнавать особенности профессии», — сказал он.

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