Подмосковье 17 февраля 2023, 15:59 Комлесхоз Подмосковья перевел три услуги в онлайн-формат с начала года

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Комитет лесного хозяйства Подмосковья предоставляет услуги онлайн. В прошлом году ведомство перевело в электронный формат пять услуг, с начала года — еще три.

«Мы исключили бумажный документооборот, семь услуг объединили в два комплекса, тем самым реализовав сервис одного окна, сократили сроки предоставления в два раза», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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С начала года проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фона в бессрочное пользование и безвозмездное пользование также стали доступны на «Госуслугах».

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Также услуги можно получить с помощью портала РПГУ. Сейчас комитет ведет работы по нормативному регулированию и техническому сопряжению двух систем.

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