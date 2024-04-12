Подмосковье 12 апреля 2024, 17:46 Комлесхоз Подмосковья оказал более 4,7 тысячи электронных услуг с начала года Комитет лесного хозяйства Московской области

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Жители Московской области могут получать услуги в сфере лесных отношений дистанционно. В электронном формате им доступно 18 госуслуг в данной сфере. Только с начала года жители Подмосковья направили в Комлесхоз региона более 4,7 тысячи пакетов документов

По словам председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, цифровизация госуслуг позволила значительно сократить время предоставления услуг и снизить процент отказов.

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Самыми популярными услугами с января оказались: «Прием отчетов об использовании лесов», «Прием лесной декларации», а также «Приведение в соответствие сведений ГЛР к ЕГРН».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. На портале появились такие услуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной соцпомощи, оформление пособия и матпомощи и другие.

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