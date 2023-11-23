Подмосковье 23 ноября 2023, 13:15 Комлесхоз Подмосковья назвал самые популярные у жителей услуги за год Комитет лесного хозяйства МО

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов провел совещание с руководством Комлесхоза. В ведомстве назвали самые популярные услуги у населения. Среди них: подача отчетов об использовании лесов, приведение в соответствие сведений Государственного лесного реестра и другие.

«С начала года областной Комлесхоз рассмотрел более 22 тысяч пакетов документов, поступивших от арендаторов лесных участков, предпринимателей и граждан, на оказание государственных услуг в сфере лесных отношений», — отметил Мурашов.

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По его словам, рост по сравнению с прошлым годом составил почти 20%. Именно поэтому одной из приоритетных задач является снижение процента отказов к минимуму.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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