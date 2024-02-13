Подмосковье 13 февраля 2024, 14:49 Комлесхоз Подмосковья напомнил об ответственности за незаконную рубку деревьев Комитет лесного хозяйства Московской области

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С начала года в Подмосковье выявили 105 нарушении лесного законодательства. Это самовольные занятия земельных участков, нарушение правил санитарной безопасности и другое.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, с 1 января в регионе выявили 40 случаев самовольного занятия лесных участков, 29 — нарушения санитарных правил и 10 — незаконной рубки.

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«Стоит отметить, что три нарушения попадают под действие статьи уголовного кодекса за незаконную рубку, когда как все вышеперечисленные случаи нарушений — в сфере действия административного законодательства», — сказал он.

Нарушения выявляют в ходе патрулирований и благодаря обращениям жителей.

В ведомстве напомнили, что штраф за незаконную рубку может достигать 500 тысяч рублей.

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