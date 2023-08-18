Подмосковье 18 августа 2023, 02:00 Комлесхоз Подмосковья и государственный университет по землеустройству подписали соглашение о сотрудничестве Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Комитет лесного хозяйства Московской области и Государственный университет по землеустройству подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились оказывать друг другу содействие в сферах кадрового и научного обеспечения и прохождения практики студентов с их дальнейшим трудоустройством.

Курирующий Комлесхоз зампред регионального правительства Георгий Филимонов отметил, что для развития лесной отрасли необходимы специалисты со знанием ландшафтной архитектуры, основ лесопаркового дела, таксации и с навыками применения ГИС-технологий. Сейчас такой профессиональный уровень является востребованным и нужным в России и в Подмосковье в частности.

Реклама

«Отрадно, что есть вузы, готовящие таких специалистов. Заключая подобные соглашения с ними, мы создаем условия для нашей молодежи, чтобы они стремились в профессию и были успешны», — добавил он.

По словам председателя Комлесхоза Олега Баженова, в этом году в университете запустили новый профиль — управление землями лесного фонда. Также руководство рассматривает еще несколько направлений для внедрения в учебную программу вуза.

«Они связаны с лесовосстановлением и лесозащитой, что будет очень полезно как подготовительная база обучения и переподготовки для специалистов Комлесхоза», — подчеркнул Баженов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».