25 августа 2023, 14:19
Комлесхоз озвучил прогноз по пожарной обстановке в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства сообщил о лесопожарной обстановке 24 августа и прогноз на 25–27 августа. Накануне возгораний не фиксировали.
«25 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Клинском — III класс пожарной опасности», — уточнили в ведомстве.
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В субботу, 26 августа, на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. В лесничествах Дмитрова, Клина, Сергиева Посада и Талдома обстановку оценили как III класс пожарной опасности. В воскресенье, 27 августа, прогноз аналогичный.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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