Подмосковье 27 декабря 2022, 16:41 Комлесхоз ответил на самые популярные вопросы юных жителей Подмосковья про главный символ Нового года

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Комлесхоз Московской области сделал подборку самых популярных вопросов юных жителей про елку и дал подробные ответы. Так, детям рассказали, что ели в Подмосковье растут 130-160 лет, а хвоя, шишки и кора служат едой для многих лесных обитателей.

Один из самых популярных вопросов — почему елка имеет треугольную форму? В ведомстве объяснили, что ей, как и всем живым организмам, нужно солнце. Дерево растет достаточно медленно, поэтому оно выбрало для себя самую светопотребляемую форму — конус. Это значит, что верхние и нижние ветки получают свет одинаково хорошо.

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«Почему елочке не холодно зимой? Потому что наступление холодов для нее — лишь повод для впадения в состояние анабиоза. По сути, это очень похоже на то, как мы засыпаем. При потеплении елочка просыпается, а еще древесина хорошо сохраняет тепло солнца», — говорится в сообщении Комлесхоза Подмосковья.

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На вопрос, почему говорят «елки-палки», ведомство ответило с научной точки зрения. Дело в том, что у ели отмирают нижние ветви, когда крона растет. Таким образом, в возрастных лесах все заполняется старыми палками и получается своеобразный колючий забор из сухих сучков, да такой, что, когда идешь через ельник, надо беречь глаза.

Ребятам также напоминают, что ель служит главным сырьем для производства бумаги и картона. Кроме того, ее используют в производстве сахара и даже акрила.

На прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев исполнил мечту 12-летней девочки из Подмосковья. Ника Хоронжевская из Химок написала о своей мечте в рамках акции «Елка желаний». Письмо девочки снял с новогоднего дерева губернатор Московской области, и через три дня Ника, как и хотела, поплавала с дельфинами.

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