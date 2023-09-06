Подмосковье 06 сентября 2023, 09:00 Комлесхоз назвал ежовик желтый самым недооцененным грибом Подмосковья https://t.me/gribpodmoskvoi

Читать 360tv в

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал о ежовике желтом. По его мнению, этот гриб является одним из самых недооцененных в регионе.

«В подмосковных лесах произрастают около 450 видов съедобных грибов. Сезон тихой охоты здесь начинается в мае и заканчивается в декабре. В основном у нас собирают белые грибы, подосиновики, лисички, маслята и опята. А многие съедобные грибы совсем недооценены», — рассказал Баженов.

Реклама

Ежовик желтый похож на лисичку. Вместо пластинок снизу шляпки он имеет мягкие шипы. Его часто можно встретить в разреженных хвойно-лиственных лесах с середины лета.

«Плодовые тела желтого ежовика растут с июля до первых заморозков. Но массовый их рост приходится на конец августа — начало сентября. Именно в это время гриб находят в негустых лесах с елью, сосной, березой», — добавил глава комитета.

Гриб можно жарить, варить, сушить, замораживать. У ежовика нет ни ядовитых, ни несъедобных двойников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».