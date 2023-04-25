Подмосковье 25 апреля 2023, 12:00 Комлесхоз: 3 лесных пожара потушили в Подмосковье за сутки Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Подмосковные лесные пожарные трижды выезжали на тушение возгораний в понедельник, 24 апреля. Все очаги удалось вовремя погасить.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 0,82 гектара. Пожары случились на территории Московского учебно-опытного и Ногинского лесничеств, а также в лесничестве «Русский лес».

Реклама

Для тушения привлекли 16 машин и 39 человек. Все три пожара локализованы и ликвидированы в тот же день.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. По его словам, «каждая минута имеет определяющее значение».