Подмосковье 10 января 2023, 11:36 Комлесхоз: 12 уголовных дел — итоги операции «Елочка 2022»

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Операция «Елочка» ежегодно проводится в Подмосковье с целью пресечения фактов незаконной заготовки ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников. В этом году было заведено 12 уголовных дел в ходе мероприятия по охране лесных культур.

«В рамках межведомственного взаимодействия лесной охраной совместно с сотрудниками правоохранительных органов, общественными лесными инспекторами и представителями общественности в составе мобильных групп проведено 1,5 тысячи патрулирований», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В ходе операции «Елочки» было обследовано 1,5 тысячи участков хвойных молодняков и лесных культур на землях лесного фонда Московской области. По словам Филимонова, удалось выявить 16 фактов незаконной рубки хвойных деревьев и задержать 15 нарушителей.

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Внимание жителей Подмосковья обращают на то, что незнание закона не освобождает от ответственности. Действующее законодательство предусматривает наказание за незаконную рубку елей — административное наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составляет более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

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