Подмосковье 08 февраля 2023, 12:32 Комитетские кураторы появились у школьных лесничеств Подмосковья в 2023 году

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В этом году у школьных лесничеств Московской области появятся кураторы из комитета по лесному хозяйству региона. Они будут сопровождать самых талантливых и активных школьников.

«В отрасли достаточно много направлений, в которых уже замотивированные и заинтересованные дети могут раскрыть таланты и применить свои знания», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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По его словам, такие дети должны чувствовать поддержку школы, лесничества и регионального комитета.

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Так, за четырьмя победителями подмосковного этапа всероссийского конкурса «Подрост» и областного слета школьных лесничеств закрепили кураторов. Ими стали зампреды комитета. Они помогают детям в их деятельности.

Сейчас в регионе работают 162 лесничества, где обучаются 2982 школьника.

«Развитие нового направления кураторства позволит нам уже на ранних стадиях выявлять талантливую молодежь, которая хочет продолжать развиваться в лесном деле», — добавил глава комитета Олег Баженов.

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