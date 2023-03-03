Подмосковье 03 марта 2023, 12:29 Комитет поддержки семей погибших бойцов СВО создадут в Балашихе

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Общественную организацию поддержки семей бойцов, погибших в зоне проведения СВО, создадут в Балашихе. Об этом рассказали на встрече главы Балашихи Сергея Юрова и депутата Мособлдумы Владимира Шапкина с вдовами погибших военных.

Комитет поддержки семей погибших и раненых участников СВО возглавит Наталья Махонина. Ее супруг погиб на передовой в один из первых дней спецоперации.

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«Мы создадим комитет и донесем до жителей информацию, как можно туда обратиться. Многие семьи закрываются от других людей, уходят в себя, не говорят о проблемах. Теперь они смогут обратиться в комитет, и мы будем решать их вместе», — поделилась Наталья Махонина.

Глава округа пообещал поддержать общественную организацию.

«На вашу долю выпало много испытаний. Из нашего города ушло на фронт большое количество жителей, и их семьям необходима поддержка в различных ситуациях. Мы будем чаще встречаться, получать обратную связь и помогать семьям, члены которых находятся на фронте или погибли», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского генерал-майор Николай Кузнецов на встрече отметил, что военнослужащие из Балашихи находятся на передовой с самого начала СВО. Поэтому поддержка их семей в округе необходима.

Также на встрече обсудили макет памятников героям на Братском кладбище и установку досок почета.

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