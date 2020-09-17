Комитет по туризму Подмосковья возьмет народный промысел под свой контроль

Комитет по туризму Подмосковья возьмет под свой контроль отрасль народных художественных промыслов. Об этом стало известно на 124-м заседании Мособлдумы. Ранее эту сферу регулировали в Министерстве культуры региона.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов сообщил о важности передачи полномочий.

По его словам, ранее сферу народных промыслов регулировали в Минкульте.

Но это не соответствует действительности, и поэтому вносим изменение, в соответствии с которым данное полномочие передается комитету по туризму Московской области Олег Рожнов.

Сегодня изменения внесли в закон «О народных художественных промыслах в Московской области». А предварительно проводили круглый стол, во время которого обсудили развитие промыслов в Подмосковье.

Сегодня в области 19 предприятий, работающих в отрасли народных промыслов. Из них девять относятся к федеральному перечню и получают средства из государственного бюджета.

Еще четыре предприятия входят в список системообразующих.

Во всех организациях работают около двух тысяч сотрудников. Ежегодно они выпускают по три миллиона различных изделий.