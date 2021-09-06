Комитет по туризму Подмосковья начал прием заявок на субсидии за развитие туробъектов

Комитет по туризму Московской области начал прием заявок на получение субсидии юридическим лицам и ИП, чтобы возместить затраты на оказание услуг, связанных с развитием объектов туристской индустрии в области. Исключение составляют субсидии государственным и муниципальным учреждениям.

Средства можно получить в объеме фактически понесенных получателями субсидий затрат, но не более 1500 тысячи рублей от совокупности таких затрат одним получателем.

Субсидия направляется на возмещение затрат, связанных с проведением электро-, тепло- и газораспределения, водоснабжения, водоотведения, ремонтом водозаборных сооружений, локальных очистных сооружений, в том числе находящихся в пределах земельного участка, на котором расположен туробъект, а также за его пределами.

Это связано с организацией парковочного пространства, созданием объектов дорожной инфраструктуры, дорожными сооружениями, с элементами обустройства дорог и путепроводами, созданными для обеспечения транспортной доступности к туробъектам.

Еще это касается создания, ремонта или размещения на территории туробъекта малых архитектурных форм, озеленения территории, объектов наружного освещения, архитектурно-художественного освещения, санитарных зон и других нестационарных объектов.

К возмещению принимаются затраты, связанные с выполнением работ, направленных на развитие объектов туристской индустрии Московской области, за исключением работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, которые получатели субсидий произвели в 2021 календарном году или за два предыдущих года.

Заявки можно подать до 10 октября 2021 в комитет по туризму по адресу: 143082, Московская область, Одинцово, деревня Раздоры, первый километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус А. Получить дополнительную информацию можно по номеру: 8 498 602 28 22. Или по электронной почте: tourism@mosreg.ru.