Комитет по туризму Московской области получил благодарность премии «Маршрут построен» за активную деятельность, которая направлена на повышение туристической привлекательности отечественных брендов и популяризацию внутреннего туризма.

«Это важная награда, которая присуждена Комитету по туризму Московской области за участие в проектах, которые призваны популяризировать внутренний туризм и за активную деятельность, направленную на рост туристической привлекательности отечественных брендов», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

«Маршрут построен» — это премия Медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма и путешествий. Ее организовали при поддержке Ростуризма. Премия направлена на поддержку и развитие внутреннего туризма за счет популяризации значимых территориальных объектов культуры и истории, а также природных и этнографических особенностей российских регионов.

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по бронированию жилья на майские праздники. На регион приходится 12% запросов. В тройку лидеров вошли и Москва с Санкт-Петербургом.