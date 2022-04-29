Комитет по туризму Московской области получил благодарность премии «Маршрут построен»
Комитет по туризму Московской области получил благодарность премии «Маршрут построен» за активную деятельность, которая направлена на повышение туристической привлекательности отечественных брендов и популяризацию внутреннего туризма.
«Это важная награда, которая присуждена Комитету по туризму Московской области за участие в проектах, которые призваны популяризировать внутренний туризм и за активную деятельность, направленную на рост туристической привлекательности отечественных брендов», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.
«Маршрут построен» — это премия Медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма и путешествий. Ее организовали при поддержке Ростуризма. Премия направлена на поддержку и развитие внутреннего туризма за счет популяризации значимых территориальных объектов культуры и истории, а также природных и этнографических особенностей российских регионов.
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по бронированию жилья на майские праздники. На регион приходится 12% запросов. В тройку лидеров вошли и Москва с Санкт-Петербургом.