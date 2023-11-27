Подмосковье 27 ноября 2023, 14:18 Комитет по ценам и тарифам напомнил жителям Подмосковья о содержании платежного документа Фото: unsplash.com

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Комитет по ценам и тарифам Московской области напомнил местным жителям о содержании платежного документа. Его разбили на четыре раздела: коммунальные услуги, жилищные услуги, взносы за капремонт и другие услуги.

Коммуналка включает в себя плату за холодную и горячую воду, свет, отопление, газ, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. Ее размер рассчитывается исходя из тарифа и объема потребления. Детали можно найти на платформе «Как узнать тариф». Помимо приборов учета плата начисляется на основании нормативов. Их можно найти в разделе «Распоряжения» на сайте подмосковного МинЖКХ.

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В жилищные услуги включена плата за содержание жилья, в том числе капремонт и текущий ремонт. Ее размер определяют собственники на общем собрании. Если встречи не произошло, размер устанавливают органы местного самоуправления.

«Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества (на общедомовые нужды — ОДН), то есть освещение и отопление лестничных площадок и холлов, использование воды для уборки и т. п. распределяются пропорционально площадям жилых помещений (квартир) в доме, согласно показаниям общедомовых приборов учёта или при их отсутствии, по нормативам», — уточнили в комитете.

Размер взносов на капремонт устанавливают местные власти. Собственники могут повысить его на собрании. Подробности можно узнать в разделе «Документы». Прочие услуги оплачиваются согласно тарифам частных организаций, которые их оказывают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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