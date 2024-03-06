Подмосковье 06 марта 2024, 14:21 Комитет по конкурентной политике Подмосковья запустил опрос для предпринимателей Комитет по конкурентной политике Московской области

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Более 23,5 тысячи предпринимателей приняли участие в опросах Комитета по конкурентной политике Подмосковья в прошлом году. Мероприятия проводятся для повышения эффективности работы органов власти.

Сейчас предприниматели могут поучаствовать в новом опросе. Предлагается оставить мнение о факторах, препятствующих ведению бизнеса, о потребностях и перспективах развития компаний.

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Полученные ответы помогут улучшить условия ведения бизнеса в Подмосковье и будут использоваться для улучшения деятельности по снижению административных барьеров.

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