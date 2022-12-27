Подмосковье 27 декабря 2022, 14:36 Еще 66 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье

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Свыше 60 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю. Это 44 земельных участка под аренду и 15 — на продажу, по два помещения на аренду и продажу, два нежилых здания на продажу и одно — под аренду. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике региона.

Среди выставленных на торги объектов — участок под строительство загородного дома в Богородском. Его сдадут в аренду на 13 лет и два месяца, начальная цена составит 272,5 тысячи в год.

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Предприниматели смогут арендовать на пять лет помещение в Коломне, а в Шаховской предложат участок под производство. Подробнее о лотах можно узнать на портале ЕАСУЗ.

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